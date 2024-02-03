- Magazin

Ebru Polat pavyon dansına son noktayı koydu

ABONE OL Google News Sayfamız

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün olay yaratan pavyon dansının sosyal medyada etkileri sürüyor. Şarkıcı Ebru Polat da pavyon dansını es geçmedi.

Ebru Polat pavyon dansına son noktayı koydu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak pavyon dansı yapma akımına katıldı.

ARABA KULLANIRKEN DANS ETTİ

Polat, araba kullanırken göğüs dekolteli kıyafetiyle oturarak pavyon dansı yaptı.  Şarkıcı, aracın içinde ettiği dansı, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" sözleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma takipçilerinden pek çok olumsuz yorum geldi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Son, Sosyal, Hava

03 Şub 2024 - 20:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yargı'ya 4 bomba transfer! mask
Yargı'ya 4 bomba transfer!
Serenay Sarıkaya gayrimenkule yatırım yaptı! İşte aldığı evin fiyatı... mask
Serenay Sarıkaya gayrimenkule yatırım yaptı! İşte aldığı evin fiyatı...
Kepsutlu ödüle doymuyor mask
Kepsutlu ödüle doymuyor
Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi! mask
Arka Sokaklar'dan Dilan Polat göndermesi!
Eda Ece'den hamilelik itirafı mask
Eda Ece'den hamilelik itirafı
Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı mask
Yan Oda dizisi başlamadan 2 oyuncu diziden ayrılma kararı aldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber