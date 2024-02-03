Ebru Polat pavyon dansına son noktayı koydu

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak pavyon dansı yapma akımına katıldı.

ARABA KULLANIRKEN DANS ETTİ

Polat, araba kullanırken göğüs dekolteli kıyafetiyle oturarak pavyon dansı yaptı. Şarkıcı, aracın içinde ettiği dansı, "Pavyonda son nokta. Ben çalışmayacağım direk orayı alacağım" sözleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma takipçilerinden pek çok olumsuz yorum geldi.

Kaynak: Haber Merkezi