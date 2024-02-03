03 Şub 2024 - 20:15- Gündem G:

Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Akşener, cenazede taziyeleri kabul etti

Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı mask
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitiren ablası Mualla Özen (80), Kocaeli’de toprağa verildi. Akşener, cenazede taziyeleri kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Haberi alan Akşener, bugün öğle saatlerinde ablasının İzmit’teki evine geldi. Burada Akşener ve yeğenleri Faruk ve Güngör Özen, taziyeleri kabul etti.

Mualla Özen için Gündoğdu Camii'nde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile Akşener ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

2 çocuk annesi Mualla Özen, kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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03 Şub 2024 - 20:15 DHA Kocaeli- Gündem

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