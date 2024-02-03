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Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün yapıldığı Babadağ'da bulunan pistten ikili atlayış gerçekleştiren pilot Fatih Sarıtarla (38) ve Çinli turist Chen Ruotong (28), kalkıştan kısa süre sonra kayalık alana düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıtarla ve Ruotong'un durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler mask
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Yamaç paraşütü pilotu Fatih Sarıtarla, Çinli Chen Ruotong ile Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Sarıtarla ve Chen Ruotong, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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03 Şub 2024 - 19:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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