Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler

Yamaç paraşütü pilotu Fatih Sarıtarla, Çinli Chen Ruotong ile Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Fatih Sarıtarla ve Chen Ruotong, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.