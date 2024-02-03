03 Şub 2024 - 19:25- Asayiş G:

Korkunç kaza! Tren ve tır kafa kafaya çarpıştı

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Muş'ta hemzemin geçitte trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Tren ve tır kafa kafaya çarpıştı mask
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Muş'ta Tandoğan köyü mevkisindeki hemzemin geçitte dün, Bitlis istikametine giden trenin, Emrah Sarsıcı yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü tıra çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu tırın sürüklenmesi yer alıyor. Yaralıların ise durumlarının ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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03 Şub 2024 - 19:25 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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