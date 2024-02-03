Yük asansörü depoya düştü

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan yük asansörü, içinde 3 kişinin olduğu sırada depoya düştü. Asansördeki Abdullah S. Muhammet Talha A. ve Musa B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR





Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: DHA