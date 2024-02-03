İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik, 30 Ocak sabahı, İzmir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 27 şüpheli gözaltına alındı.
27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.