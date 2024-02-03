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Elektrikli araç alanların korkulu rüyası oldu! Araç sahipleri şehirde sürüyor: Sebebi ise...

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Türkiye’de yollarda gördüğümüz elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken buna bağlı olarak sorunlar da artmaya devam ediyor. Öyle ki elektrikli araç alanların korkulu rüyası git gide daha büyük bir sorun olmaya başladı…

Elektrikli araç alanların korkulu rüyası oldu! Araç sahipleri şehirde sürüyor: Sebebi ise... mask
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Türkiye’de elektrikli araç kullanan sürücülerin sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor. Fosil yakıtlardan elektrikliye geçenlerin en büyük sorunu ise şarj istasyonları oluyor. Özellikle uzun yola çıkacak olanlar ise ulaşım konusunda büyük tedirginlik yaşıyor. Çünkü, büyükşehirlerde istasyonlara kolayca erişim sağlayan sürücüler, şehirlerarası yolculukta istasyon bulmakta zorlanıyor.

İSTASYONLARIN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Şarj istasyonlarının yaygınlaşması konusunda İHA muhabirine konuşan elektrikli araç kullanıcısı Semih Özbek, "İnsanlar elektrikli araçlara ülkemizde ilgi gösteriyor. Şarj istasyonları İstanbul için yeterli sayılabilir. Şehir dışına çıkıldığında ise her noktada istasyon bulunmuyor. Bazen şehir dışında az olan istasyonlara ulaştığınızda dolu olabiliyor. Uzun yola çıkmadan önce şarj için durulacak noktaların planlanması gerekmektedir. Benzin istasyonları ve daha fazla lokasyonda istasyonların artırılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Özbek sözlerini, "Hızlı şarjlar daha çok tercih ediliyor, hızlı olmayan şarjlar ile şarj etmek 4-5 saati bulabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjlarda yarım saat beklediğimizde yeteri kadar şarj edebiliyorum. Elektrikli araçlar maliyet açısından ve çevre temizliği açısından daha uygun. Elektrikli araçlara geçişte vergilendirme gibi konularda kolaylıklar sağlanmasını ve bu sayede dönüşümün yaygınlaşmasını istiyorum" diyerek noktaladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Saat, türkiye, İstanbul, araç

03 Şub 2024 - 18:47 - Ekonomi

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