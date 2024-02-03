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Hafize Gaye Erkan görevinden affını istemişti! Uzman isimden çarpıcı iddia: 'Dolar ve altını olan bunu yapmalı' diyerek yatırımcıları uyardı...

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istemişti! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasanın nasıl etkileneceğini açıkladı: Altın ve dolar sahipleri dikkat...

Hafize Gaye Erkan görevinden affını istemişti! Uzman isimden çarpıcı iddia: 'Dolar ve altını olan bunu yapmalı' diyerek yatırımcıları uyardı... mask
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istemişti! Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasanın nasıl etkileneceğini açıkladı: Altın ve dolar sahipleri dikkat...

ABD'den gelen verilerin etkisiyle altın ve dolar piyasalarında sert hareketler yaşanıyor. Gram altın, 2 bin lira seviyesini aşarken ani bir düşüş yaşadı. Aynı zamanda dolar kuru da 31 lira seviyesine doğru yol aldı. Bu hareketlilik, yatırımcıları tedirgin etmeye başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine ilişkin verdiği sinyaller, piyasada indirim beklentisi oluşturmuştu ancak Powell'ın mart ayında indirim yapmayacağını açıklaması, piyasalarda ters köşe etkisi yarattı. Bu durum, jeopolitik risklerin etkisi altında olan dolar kurunun ve altın fiyatlarının gelecekteki yönünü belirsiz hale getirdi.

"TERS KÖŞE OLMAYIN"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesiyle birlikte, piyasalarda belirsizlik arttı. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Hafta sonu dedikodularına kanmayın. Hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Herkes görevini yapıyor. Ters köşe olmayın, sakin" uyarısında bulunarak, panik yapmamaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# merkez, Gelen, Para, Merkez Bankası, Mart, Hafize Gaye Erkan

03 Şub 2024 - 18:43 - Ekonomi

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