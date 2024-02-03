Tesla'ya 1,5 milyon dolar ceza kesildi: Sebebi ise...

ABD'nin California eyaletinde mahkemenin elektrikli araç devi Tesla, hakkındaki kararı belli oldu. Tesla'ya araç servis ve enerji merkezleri ile fabrikada tehlikeli atıklar depolanması ve imhası konusundaki kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 1,5 milyon dolar ceza kesildi.

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, Elon Musk'ın CEO olduğu Tesla'nın, araç servis ve enerji merkezleri ile fabrikada tehlikeli atıklar depolanması ve imhası konusunda usule uygun davranmadığı gerekçesiyle 1,5 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

California bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, San Joaquin bölgesinde şirket hakkında yapılan şikayette, tehlikeli atıkların imhası, atıkların depolanması ve yönetimiyle ilgili yasaların ihlal edildiği iddiasının yer aldığı bilgisi aktarıldı.



Araç servis merkezlerinde, enerji merkezlerinde ve bir fabrikada tehlikeli atıklar konusunda yasaya uygun davranmadığı öne sürülen Tesla'nın soruşturmada işbirliği yaptığı ve savcıların dikkatine sunduğu yasalara uyumu artırmak için harekete geçtiği belirtildi.

DAVADA TARAFLAR ARASINDA UZLAŞIYA GİDİLDİ



Davada taraflar arasında uzlaşıya gidildiği belirtilirken, şirketin anlaşma kapsamında ceza, soruşturma masrafları, çalışanların eğitimi için 1,3 milyon dolar, atık denetimleri için ise 200 bin dolar ödemesine karar verildi.



San Joaquin Bölge Savcısı Ron Freitas, "Elektrikli araçlar çevresel ıslahta rol oynuyor ancak bunların üretimi ve bakımının zararlı atıklara yol açtığını kabul etmek gerekir." dedi.

California'da yaklaşık 57 araç servis merkezi ve 18 güneş enerjisi tesisi bulunan Tesla, San Francisco'nun Fremont şehrinde elektrikli araçlar üretiyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ