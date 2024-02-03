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20 kilo verdi; başrol oldu

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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat eden İrem Helvacıoğlu 6 ayda tam 20 kilo verdiğini söyleyerek sırrını paylaştı.

20 kilo verdi; başrol oldu mask
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Son olarak Yürek Çıkmazı isimli dizinde boy gösteren İrem Helvacıoğlu, fit görünümünün sırrını anlattı. Zayıflama sırrını açıklayan Helvacıoğlu, ergenlik döneminde aldığı 20 kiloyu pesketaryen beslenme ile verdiğini ifade etti.

70 KİLONUN ÜZERİNDEYMİŞ

Ergenlik yıllarında 70 kilonun üzerinde olan ancak daha sonra zayıflamaya karar verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, pesketaryen diyetiyle 6 ayda 20 kilo verdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi. 

KİLOLU FOTOĞRAFININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu, kilolu halini merak edenlere ise o döneme ait elinde herhangi bir fotoğrafının olmadığını söyleyerek şaşırttı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, ifade, sonra, Karar, oyuncu

03 Şub 2024 - 18:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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