Ajda Pekkan ameliyat oldu

Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken ünlü sanatçı 3 gün önce Amerikan Hastanesi’nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü yıldız 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ajda Pekkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HÜRRİYET