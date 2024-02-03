Ajda Pekkan ameliyat oldu

Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken ünlü sanatçı 3 gün önce Amerikan Hastanesi’nde sağ omzundan operasyon geçirdi.
Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü yıldız 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.
Ajda Pekkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.