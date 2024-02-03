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Ajda Pekkan ameliyat oldu

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Süperstar Ajda Pekkan sağ omzundan ameliyat oldu.

Ajda Pekkan ameliyat oldu mask
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Yaz ayından beri omuz ağrısı çeken ünlü sanatçı 3 gün önce Amerikan Hastanesi’nde sağ omzundan operasyon geçirdi.

Ameliyatın ardından taburcu olarak evinde dinlenmeye çekilen ünlü yıldız 3 hafta boyunca fizik tedavi görecek.

Ajda Pekkan, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Çok ağrılarım vardı, bu ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum. Kalçamı kırdıktan sonra omuzumda kas yırtılması oluşmuş. Geçen yaz yavaş yavaş o ağrılar başladı. Öncesinde aynı omuzumdan tendon ameliyatı da olmuştum. Ağrılar artınca Ramazan öncesi doktorum bu operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HÜRRİYET

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03 Şub 2024 - 18:11 - Magazin

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