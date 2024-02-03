03 Şub 2024 - 18:12- Gündem G:

İzmir'de korkutan deprem

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AFAD'ın açıklamasına göre İzmir Kuşadası Körfezi'nde 3. 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03 Şub 2024 - 18:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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