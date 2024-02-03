İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kuşadası Körfezi'nde saat 14.25 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi