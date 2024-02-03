03 Şub 2024 - 18:05- Magazin G:

Aynur Aydın'dan 'Fenerbahçe'ye şarkı yapsanız' yorumuna bomba cevap

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Şarkıcı Aynur Aydın, Fenerbahçeli bir taraftarın yorumuna verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aynur Aydın'dan 'Fenerbahçe'ye şarkı yapsanız' yorumuna bomba cevap mask
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Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Aydın, yeni şarkısı Kasırga’nın klibini  sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın paylaşımında, “Size yeni şarkı yaptım gidip izleyin” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşıma yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı “Fenerbahçe’ye bir şarkı yapsanız” dedi.

"BAŞKA TAKIMA ŞARKI, MARŞ YAPMAM"

Paylaşımı alıntılayarak cevap veren Beşiktaş taraftarı Aydın, “Beşiktaş dışında başka takıma şarkı da marşta yapmam” ifadesini kullandı.

Aydın’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Kaynak: MYNET

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03 Şub 2024 - 18:05 - Magazin

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