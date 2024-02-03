Aynur Aydın'dan 'Fenerbahçe'ye şarkı yapsanız' yorumuna bomba cevap

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Aydın, yeni şarkısı Kasırga’nın klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın paylaşımında, “Size yeni şarkı yaptım gidip izleyin” ifadelerine yer verdi.
Söz konusu paylaşıma yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı “Fenerbahçe’ye bir şarkı yapsanız” dedi.
"BAŞKA TAKIMA ŞARKI, MARŞ YAPMAM"
Paylaşımı alıntılayarak cevap veren Beşiktaş taraftarı Aydın, “Beşiktaş dışında başka takıma şarkı da marşta yapmam” ifadesini kullandı.
Aydın’ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.