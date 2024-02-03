03 Şub 2024 - 17:31 - Yaşam

Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi

Antalya'da anten düzeltmek için çatıya çıkan Nazım Çalıcı (48), yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince mahsur kaldı. Çalıcı, itfaiyenin kurduğu merdivenle kurtarılırken, "Uyduda parazit vardı, onu düzelteyim diye çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.