Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi

Televizyon izlerken zayıf sinyal alan Nazım Çalıcı, anteni kontrol etmek için çatıya çıktı. Antene ulaşmak için 2 metre yüksekliğe çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra inemedi. Uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap alamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. Çalıcı'nın, yardım isteğiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, kurdukları el merdiveniyle, Çalıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.