- Yaşam

Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi

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Antalya'da anten düzeltmek için çatıya çıkan Nazım Çalıcı (48), yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince mahsur kaldı. Çalıcı, itfaiyenin kurduğu merdivenle kurtarılırken, "Uyduda parazit vardı, onu düzelteyim diye çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.

Antalya'da çatıda mahsur kaldı, yardım istedi mask
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Televizyon izlerken zayıf sinyal alan Nazım Çalıcı, anteni kontrol etmek için çatıya çıktı. Antene ulaşmak için 2 metre yüksekliğe çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra inemedi. Uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap alamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. Çalıcı'nın, yardım isteğiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, kurdukları el merdiveniyle, Çalıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: DHA

# sevk, sonra, acil

03 Şub 2024 - 17:31 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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