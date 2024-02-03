Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı

Kayak merkezinde, trafoda yüksek akım nedeniyle arıza çıktı, telesiyej durdu. Tatilciler telesiyejde mahsur kalırken; bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Telesiyejdeki 40 kişi soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
3.5 SAAT SONRA KURTARILDI
Telesiyejlerin bulunduğu otelin sahibi Halit Ergül, arıza hakkında bilgi vererek, "Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla, tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.