- Yaşam

Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı

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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza sebebiyle telesiyejde mahsur kalan 40 tatilci, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı mask
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Kayak merkezinde, trafoda  yüksek akım nedeniyle arıza çıktı, telesiyej durdu. Tatilciler telesiyejde mahsur kalırken; bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. Telesiyejdeki 40 kişi soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Tatilciler, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

3.5 SAAT SONRA KURTARILDI

Telesiyejlerin bulunduğu otelin sahibi Halit Ergül, arıza hakkında bilgi vererek, "Kartalkaya Kayak Merkezi'nde elektrik ana dağıtım panosunda meydana gelen arıza nedeniyle, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının ve teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla, tüm kayakçılar 3,5 saatin sonunda güvenli şekilde kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda, kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu" dedi. 

Kaynak: DHA

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03 Şub 2024 - 17:25 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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