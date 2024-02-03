Şeyma Subası bikinisiyle olay oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, son olarak görkemli bir düğünle evlendiği Mohammed Alsaloussi ile boşanmıştı. Birçok ünlü isimle adı aşk iddialarına karışan Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' demişti.
BİKİNİSİ OLAY OLDU
Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı şimdi de son paylaşımıyla kendisine geçmişte bikini yasağı koyan eski eşine meydan okudu. Minicik bikinisiyle ayna karşısında pozlar veren Şeyma Subaşı'nın paylaşımına bir bakan bir daha baktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.