03 Şub 2024 - 16:42- Siyaset G:

Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı: "Kendi adaylarımızla gireceğiz"

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Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sonucu kararını verdi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı: "Kendi adaylarımızla gireceğiz" mask
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Yeniden Refah Partisi (YRP) heyetlerinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliğine yönelik müzakerelerinde uzlaşma olmadı. Görüşme nedeniyle ittifak kararı açıklamasını Pazartesi gününe erteleyen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, programında değişiklik yapmış, kararını Cumartesi günü parti genel merkezinde açıklama kararı almıştı.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında gerçekleşen ittifak görüşmesinde ilerleme sağlanamadığı iddialarının ardından Fatih Erbakan yerel seçimlerle ilgili kararı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

İşte Erbakan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Yeniden Refah Partisi olarak kendi amblemimizle Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. O noktada milletimizin bizden beklentisi de bu yöndeydi. Ülkemiz için milletimiz için mutabakat metnimizi de ortaya koyarak temel prensiplerimizden ödün vermeden Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer aldık ve Recep Tayyip Erdoğan lehine adaylıktan çekildik. Bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizde taviz vermeyeceğimizi ortaya koymuş olduk.

Ancak aradan geçen süre içerisinde mutabakat metninde yazanların tersine icraatlar ortaya konulmuştur. Emeklinin milyonlarca dar gelirlinin şu anda içerisinde bulunduğu durum mutabakat metnimize uyulmadığını ortaya koymuştur. İktidarın Gazze konusunda da yetki ve sorumluluğunu yerine getirmemiş olması da bunu da tarihe bir not düşmek adına söylüyorum.

"KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ"

Yine üzülerek ifade ediyoruz ki iktidardakiler miting yapmak dışında somut bir adım atmadı. Bu gerçek aldığımız kararda önemli bir husus oldu.

Bizim önceliğimiz milletimizin bizden beklentisidir. 14 Mayıs'ta beklentileri dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Ancak bu seçimde milletimiz bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. İkinci bir neden ise teşkilatlarımız da bu ittifakın içinde olmak istemiyor.

Madem İstanbul ve Ankara'nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı. Beka meselesi olarak görmediğimiz bu seçimlere kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz. Bu üç şehirdeki adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz.

KİM NE İSTEDİ?

Bugüne kadar yürütülen süreçte, YRP heyeti yerel seçimler için Malatya ve Kütahya’nın yanında, İstanbul ve Ankara’dan bazı ilçe belediye başkanlıklarını istemişti. YRP’nin bu talebine karşılık AK Parti ise, YRP’ye sadece İstanbul ve Ankara’da belediye meclis üyelikleri önerisinde bulunmuştu. Böylece heyetler beşinci kez oturduğu masadan eli boş kalkmıştı.

Kaynak: MYNET

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03 Şub 2024 - 16:42 - Siyaset

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