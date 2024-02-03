- Asayiş

Taksi ücreti ödemek istemedi, şöföre saldırdı

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İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre bir kadın yolcu bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini çeken şoföre sinirlenen kadın tekmeler savurdu.

Taksi ücreti ödemek istemedi, şöföre saldırdı mask
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Kadın yolcu bindiği taksiden taksimetre ücretini ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan sürücü Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" dedi.

TEKMELERLE SALDIRDI

Kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Kaynak: DHA

03 Şub 2024 - 16:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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