Dansözlük yapmasını bırakması isteyen sevgilisine kurşun yağdırdı

Bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda Timur’un evine giden 2 çocuk babası Ümit Demirtaş, genç kadından işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Demirtaş, sevgilisi Sevda Timur’u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Demirtaş, polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İŞİNDEN AYRILMASINI İSTEMİŞ

Ümit Demirtaş’ın ifadesinde, Sevda Timur ile tanışıp sevgili olduklarını, sonrasında eşinden ve işinden ayrıldığını, olay günü de işten ayrılmasını istediği Timur ile aralarından tartışma çıktığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA