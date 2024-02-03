03 Şub 2024 - 16:21- Gündem G:

Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı

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Serik'te müstakil evde yangın çıktı. Komşuları yangında mahsur kalan kadını yaralı olarak kurtardı.

Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı mask
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Antalya’nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evinden komşularınca yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alacami Mahallesi'nde Zeki Öz'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Zeki Öz'ün eşi Rebiş Öz (75), komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

Dumandan da etkilendiği belirlenen Öz, gelen sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evdeki tüpün parlamasıyla yayılan alevler ise itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Zeki Öz, gazetecilere, kendisinin serada çalıştığını, yangın sırasında eşinin evde yalnız olduğunu söyledi.

Evin tamamen yandığını belirten Öz, eşinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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03 Şub 2024 - 16:21 AA Antalya- Gündem

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