Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı

Antalya’nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evinden komşularınca yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Alacami Mahallesi'nde Zeki Öz'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Zeki Öz'ün eşi Rebiş Öz (75), komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.
Dumandan da etkilendiği belirlenen Öz, gelen sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evdeki tüpün parlamasıyla yayılan alevler ise itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Zeki Öz, gazetecilere, kendisinin serada çalıştığını, yangın sırasında eşinin evde yalnız olduğunu söyledi.
Evin tamamen yandığını belirten Öz, eşinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.