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Tren garında bıçaklı saldırı

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Lyon Garı’nda bir kişi, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

13 yerinden bıçakladı mask
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Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir kişi çevresindeki 3 kişiyi bıçakladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün erken saatlerde meydana gelen olayla ilgili “Bu sabah Lyon Garı’nda bir kişi gözaltına alınmadan önce 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Bir kişi ağır yaralandı. Diğer iki tanesi daha hafif yaralı. Acil servis ekiplerince müdahale edildi” dedi. Saldırganın üstünde bir çekiç ve bir bıçak bulundu. Polis olayın terör saldırısı olmadığını ifade etti. 

Kaynak: DHA

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03 Şub 2024 - 16:16 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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