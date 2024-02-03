03 Şub 2024 - 16:16- Gündem G:

Antalya'da otomobil ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var

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Döşemaltı'nda bir otomobil ağaca çarptı. Kazada bir kişi hayatını hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var mask
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin palmiye ağacına çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Söylemez idaresindeki 07 VU 558 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Bucak Kavşağı mevkiinde refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü kaza yerinde öldü, eşi Serap, çocukları Yusuf ve Elif Söylemez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Söylemez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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03 Şub 2024 - 16:16 AA Antalya- Gündem

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