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Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu

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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde heyelan nedeniyle evlerde ve yollarda çatlaklar oluştu. Bazı evler boşaltılırken, köyde incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemleri alacağız" dedi.

Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu mask
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Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3 gün önce yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Heyelan nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. Bazı evler tahliye edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Vakıflara ait bir camimiz var. Onun çevresinde evlerimiz var. O evleri tespit ediyoruz. Hemen içeriye girişi yasaklayacağız. Gerekli tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske etmeden her türlü güvenlik önlemleri alacağız. Dün 10 civarında evi boşalttık. Duruma göre de genişleyebilir. Her türlü tedbirimizi alacağız" dedi. 

Kaynak: DHA

# sevk, afad, ihbar

03 Şub 2024 - 16:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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