Antalya Karaalioğlu Parkı'nda Trabzon Festivali başladı

Antalya Karaalioğlu Parkı'nda Trabzon Festivali kapılarını ziyarete açtı. Festivalde Trabzon'un, kültürü ve yöresel lezzetleri tanıtlıyor. Festivalin açılışında kemençe çalınarak bol bol horon oynandı. Renkli gürüntülerin olduğu festival 11 Şubat'a kadar sürecek.

Trabzon denilince ilk akla gelen hamsisi mısır ununa bulanarak kızgın yağda tavalarda pişirildi, tereyağlı kuymaklar yapıldı birbirinden lezzetli lahana sarmaları iştahları kabarttı. Meşhur bayatlamayan Vakıfebir ekmeği stantlarda yerini alırken ödüllü Sürmene bıçakları ve hediyelikler de ziyaretçilerini bekliyor.

Ziyaretçiler arasında hamsi yeme yarışması düzenlendi. Hamsiler tavlalarda pişirildi yarışmacıların önüne bırakılarak her iki yarışmacıya bir hamsi tavası düştü. Yarışmanın sonunda hamsiyi en hızlı yiyen vatandaşa çeyrek altın ödülü verildi.

Muratpaşa Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Pınar yaptığı açıklamada, “Kültürlerin buluşması niteliğinde düzenlediğimiz Trabzon Festivali 11 Şubat Pazar akşamına kadar sürecek. Karadeniz yöresel lezzetlerimizi Antalyalı vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Trabzon'un tereyağından peynirine, balından pekmezine ve milli balığımız Hamsisine varana kadar onlarca yöresel lezzetlerimiz Karaalioğlu Parkı'nda. Yediden yetmişe tüm Antalyalıları, Trabzon Festivali'ne bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA