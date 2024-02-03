- Gündem

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil’in şehit olduğu haberini Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde oturan ailesine askeri yetkililer. tarafından verildi. Acı haberi alan babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

AİLESİ ACI HABERE DAYANAMADI

Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve köylüler de taziye için şehit evine gelmeye başladı. Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi. 

Kaynak: DHA

03 Şub 2024 - 16:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Müteahhitlik sektöründe kalite alarmı mask
Müteahhitlik sektöründe kalite alarmı
17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor mask
17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor
Vahşet! Önce eşini öldürdü sonra kendini vurdu mask
Vahşet! Önce eşini öldürdü sonra kendini vurdu
Son dakika: İzmir'de korkutan deprem mask
Son dakika: İzmir'de korkutan deprem
Feci olay! Önce otomobilini yol kenarına park edip kız arkadaşını vurdu sonra intihar etti mask
Feci olay! Önce otomobilini yol kenarına park edip kız arkadaşını vurdu sonra intihar etti
Korkunç kaza! 1.Katta oturan 92 yaşındaki kadın balkondan düştü mask
Korkunç kaza! 1.Katta oturan 92 yaşındaki kadın balkondan düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber