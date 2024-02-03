Brezilyalı golcü Galatasaray'a imzayı attı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Dün akşam lisansı çıkarılan Brezilyalı santrfor, sözleşmeyi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı santrfor Carlos Vinícius Alves Morais’in geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Fulham ile sezon sonuna dek anlaşma sağladı" ifadeleri yer aldı.

OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü. Brezilyalı santrfor, sarı-kırmızılı takımın hocası ile el sıkışıp bir süre sohbet etti. 28 yaşındaki golcü, Galatasaray'da sezon sonuna kadar 95 numaralı formayı giyecek.

"HEYECANLIYIM"

Carlos Vinicius, Galatasaray'a imza attıktan sonra kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu vurgulayan Brezilyalı santrfor, "Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar ve bana destek oldular. Taraftarımıza ve beni karşılayan insanlara teşekkür ediyorum. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" yorumunu yaptı.

Kaynak: Milliyet