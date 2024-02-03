Sahilde ilişkiye girdiler! Yakalanan çift meydan dayağı yedi

İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki Playa de Palma plajında bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çevredekilerin şaşkınlık dolu bakışları altında yakınlaşan çift büyük bir tepkiyle karşılandı. Orta yaşlı bir grup kadın çiftin yanına gelerek plajdan uzaklaşmalarını istedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Söz konusu görüntülerde çiftin yanına gelen üç kadından biri önce ayağındaki terliği çıkartarak ikiliye vurdu. Sonrasında ise diğer kadınlarla birlikte “Gidin buradan” diyerek çİfte meydan dayağı attılar.