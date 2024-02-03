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Sahilde ilişkiye girdiler! Yakalanan çift meydan dayağı yedi

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde plajda çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren bir çift tepkiyle karşılandı. İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki bir plajda cinsel ilişkiye giren çifte bir grup kadın önce parmak arası terlikle vurarak tepki gösterdi. Sonrasında ise üzerlerine kum attı. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

Sahilde ilişkiye girdiler! Yakalanan çift meydan dayağı yedi mask
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İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki Playa de Palma plajında bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çevredekilerin şaşkınlık dolu bakışları altında yakınlaşan çift büyük bir tepkiyle karşılandı. Orta yaşlı bir grup kadın çiftin yanına gelerek plajdan uzaklaşmalarını istedi. O anlar  sosyal medyada çok konuşuldu.

MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Söz konusu görüntülerde çiftin yanına gelen üç kadından biri önce ayağındaki terliği çıkartarak ikiliye vurdu. Sonrasında ise diğer kadınlarla birlikte “Gidin buradan” diyerek çİfte meydan dayağı attılar.

# Gelen, Sosyal

03 Şub 2024 - 15:01 - Gündem

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