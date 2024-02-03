Sahilde ilişkiye girdiler! Yakalanan çift meydan dayağı yedi

İspanya’nın Mayorka Adası’ndaki Playa de Palma plajında bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Çevredekilerin şaşkınlık dolu bakışları altında yakınlaşan çift büyük bir tepkiyle karşılandı. Orta yaşlı bir grup kadın çiftin yanına gelerek plajdan uzaklaşmalarını istedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
MEYDAN DAYAĞI ATTILAR
Söz konusu görüntülerde çiftin yanına gelen üç kadından biri önce ayağındaki terliği çıkartarak ikiliye vurdu. Sonrasında ise diğer kadınlarla birlikte “Gidin buradan” diyerek çİfte meydan dayağı attılar.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.