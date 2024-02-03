İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde bir saat içinde iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 13.41 sularında 3.2 büyüklüğünde yaşandı. Yaşanan son deprem ise saat AFAD'a göre, 14.25'de, 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.
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İzmir Kuşadası açıklarında, bugün saat 14.25 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 8.94 kilometre.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.