İzmir'in Kuşadası Körfezi'nde bir saat içinde iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 13.41 sularında 3.2 büyüklüğünde yaşandı. Yaşanan son deprem ise saat AFAD'a göre, 14.25'de, 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.