03 Şub 2024 - 15:02- Gündem G:

Son dakika - İzmir'de deprem meydana geldi

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İzmir Kuşadası açıklarında, bugün saat 14.25 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 8.94 kilometre.

03 Şub 2024 - 15:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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