ALGC Alanya Medya Başarı Ödülleri sahiplerini arıyor

ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), Alanya’da çalışan basın yayın mensuplarını üstün nitelikli çalışmalara teşvik etmek, onların mesleki başarılarını desteklemek ve toplumda gazetecilik faaliyetlerine ilgi uyandırmak amacıyla “Medya Başarı Ödülleri” yarışması düzenledi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti üyesi basın mensuplarının Haber, Güncel yazılar, Gezi-İnceleme- Araştırma, Röportaj, Magazin, Sayfa Düzeni, Fotoğraf, Spor Haberi, Reklam Tasarım, Televizyon Haberi, Spikerlik, Görüntü-Kamera Çalışması, Montaj-Kurgu, TV Program, Kültürel Program, Sanatsal Program, Spor Programı, Reklam Filmi, İnternet Haber Sitesi dallarındaki eserleri yarışacak. Usta Gazeteciler Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Sekreteri Lütfü Karataş, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yaygın Medya Meclis üyesi Ferhat Yıldırım, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Antalya İl Temsilcisi ve Akdeniz Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi Murat Çiçek, Lider Medya Genel Yayın Yönetmeni Sabri Çağlar, bugün ALGC hizmet ofisinde yarışmaya katılan eserleri değerlendirmeye başladılar.

Yarışmanın sonuçları, basın camiasındaki başarılı isimlere ödüllerin verileceği bir törenle açıklanacak. ALGC Alanya Medya Başarı Ödülleri, basın alanında üstün performans sergileyen isimleri onurlandıracak.