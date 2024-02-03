Son dakika! Ali Koç başkanlığı bırakıyor

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması geldi.

Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR: "O GİTMEK İSTESE DE BİZ ONU TUTMALIYIZ"

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ali Koç'un Haziran ayındaki seçimde aday olmayacağı iddiaları üzerine önemli bir çağrıda bulundu. Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Dündar, 'Sayın Başkan Ali Koç'un görevine devamında sonsuz yararlar görüyoruz. Fenerbahçe'ye başkan bulunur ama ikinci bir Ali Koç bulunmaz. Bunu tarihe not olarak düşüyorum. Başkanımız ayrılmak istese bile onu görevinin başında tutmak için her türlü özveride bulunmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

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