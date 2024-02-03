Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit, iki asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında teröristler tarafından yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını duyurdu. 3 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen olayda yaralanan askerler derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bu olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker için bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Kahraman silah arkadaşımızın şehadeti bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.