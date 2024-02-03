Başkan Yücel Şıhlar’da vatandaşla buluştu

ADALET ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile beraberindeki heyetin eşlik ettiği Adem Murat Yücel, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Şıhlar Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahallemize kazandırdığımız hizmetler, hayata geçireceğimiz yeni projeler hakkında bilgiler verdik. Vatandaşlarımızın tek tek taleplerini dinledik. Bizleri güler yüzle karşılayan destek ve samimiyetle uğurlayan Muhtarımız Hilmi Türker, mahalle başkanlarımız ve bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.