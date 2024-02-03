- Gündem

Başkan Yücel Şıhlar’da vatandaşla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, Şıhlar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Yücel Şıhlar’da vatandaşla buluştu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ADALET ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ile beraberindeki heyetin eşlik ettiği Adem Murat Yücel, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Şıhlar Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahallemize kazandırdığımız hizmetler, hayata geçireceğimiz yeni projeler hakkında bilgiler verdik. Vatandaşlarımızın tek tek taleplerini dinledik. Bizleri güler yüzle karşılayan destek ve samimiyetle uğurlayan Muhtarımız Hilmi Türker, mahalle başkanlarımız ve bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)

# Alanya, İlçe, AK Parti

03 Şub 2024 - 13:04 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor mask
17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor
Korkunç kaza! 1.Katta oturan 92 yaşındaki kadın balkondan düştü mask
Korkunç kaza! 1.Katta oturan 92 yaşındaki kadın balkondan düştü
Ülke çapında dev anket: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? İşte cevaplar... mask
Ülke çapında dev anket: Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? İşte cevaplar...
Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torununun annesi vefat etti mask
Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torununun annesi vefat etti
Feci kaza! Yolcu treni tıra çarptı mask
Feci kaza! Yolcu treni tıra çarptı
Antalya'da kayak merkezinde mahsur kaldılar mask
Antalya'da kayak merkezinde mahsur kaldılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber