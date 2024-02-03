Alanya'da turistik çarşıda yangın çıktı! Dükkanlar yanarak kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre yangın saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde bulunan turistik çarşı içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında turizm esnaflarından Mustafa Korkmaz, berber Hasan Er ve Mehmet Çakal’a ait deri ve butik dükkanlarının bulunduğu toplam 5 dükkan ve bir otomobil yanarak küle döndü. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında şans eseri ölen ya d yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.