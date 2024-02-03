Alanya'da turistik çarşıda yangın çıktı! Dükkanlar yanarak kül oldu

EDİNİLEN bilgiye göre yangın saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde bulunan turistik çarşı içerisinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında turizm esnaflarından Mustafa Korkmaz, berber Hasan Er ve Mehmet Çakal’a ait deri ve butik dükkanlarının bulunduğu toplam 5 dükkan ve bir otomobil yanarak küle döndü. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında şans eseri ölen ya d yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.