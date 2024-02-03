Meral Akşener'in en acı günü!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti. Mualla Özen'in vefatını İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, duyurdu. Kürşad Zorlu, Özen'in cenazesinin İzmit'te defnedileceğini ifade etti.

İYİ PARTİ LİDERİNİN ACI GÜNÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti. Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener'in kıymetli ablası Mualla Özen, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmit'in Gündoğdu köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Mekanı cennet olsun." dedi.

MERAL AKŞENER PAYLAŞTI

Meral Akşener de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Meral Akşener'in yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Akşener, "Oğulları Murat'ı kaybettikten sonra her genci Murat gören ablam ve eniştem. Sizden çok şey öğrendim" demişti.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından birçok siyasiden taziye mesajı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in değerli ablası Mualla Özen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; Genel Başkanımıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in değerli ablası Mualla Özen Hanımefendi'nin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrendim. Merhume ablamıza Yüce Allah'tan rahmet, Genel Başkanımızın şahsında tüm ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyorum. Merhumenin cenazesi 3 Şubat 2024 Cumartesi (bugün) ikindi namazından sonra Kocaeli İzmit Gündoğdu köyünden ebedi aleme uğurlanacaktır. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karar