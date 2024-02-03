İcradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya Muratpaşa’da bulunan 6 bin 891 metrekare genişliğindeki tarla icra kararı ile satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli, 13 milyon 192 bin TL olan taşınmazın satışı 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)