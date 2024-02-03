Antalya'da dikkat çeken satış! 2+1 daire için icra kararı...

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Antalya Muratpaşa’da bulunan 55 metrekare genişliğindeki 2+1 daire icra kararı ile satışa çıkarıldı.

Muhammen bedeli, 3 milyon 57 bin TL olan taşınmazın satışı 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)