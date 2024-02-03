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Belediyeden satılık dükkan

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Demre Belediyesi düzenleyeceği ihale ile mülkiyeti belediyeye ait olan 17 adet iş yerini satışa çıkaracak

03 Şub 2024 - 10:51 - Ekonomi

Mahreç  Mazluma Göktaş

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