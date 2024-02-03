Belediyeden satılık dükkan

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Demre Belediyesi düzenleyeceği ihale ile mülkiyeti belediyeye ait olan 17 adet iş yerini satışa çıkaracak.

Kamu İhale kanunu’nun ilgili maddesine göre düzenlenecek ihale 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız. (Mazlume GÖKTAŞ)