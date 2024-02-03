17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor

SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi’nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen’den (17) 19 gündür haber alınamıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü’ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak’ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen’in bulunması için çalışma başlattı.
İpek Bilecen’in annesi L.U.’nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.’nin cezaevinde olduğu öğrenildi.
İpek Bilecen’i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.