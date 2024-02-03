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17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor

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SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi’nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen’den (17) 19 gündür haber alınamıyor.

17 yaşındaki İpek’ten haber alınamıyor mask
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SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi’nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen’den (17) 19 gündür haber alınamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü’ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi’nde kalan İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak’ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen’in bulunması için çalışma başlattı.

İpek Bilecen’in annesi L.U.’nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.’nin cezaevinde olduğu öğrenildi.

İpek Bilecen’i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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03 Şub 2024 - 10:04 DHA Samsun- Gündem

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