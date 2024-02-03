Hakkari'de deprem meydana geldi

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.