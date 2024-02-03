- Asayiş

Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı mask
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Tüpraş köprüsü altında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan A. idaresindeki 41 ABZ 313 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Semih Ramazan K. yönetimindeki 17 RL 383 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Serkan A., itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ağır yaralanan Serkan A. ile otomobil sürücüsü Semih Ramazan K. ve aynı araçta bulunan Muhammed ve Tunahan K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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03 Şub 2024 - 05:16 DHA Kocaeli- Asayiş

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