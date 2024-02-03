Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tüpraş köprüsü altında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan A. idaresindeki 41 ABZ 313 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Semih Ramazan K. yönetimindeki 17 RL 383 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Serkan A., itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ağır yaralanan Serkan A. ile otomobil sürücüsü Semih Ramazan K. ve aynı araçta bulunan Muhammed ve Tunahan K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.