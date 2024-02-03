Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı 

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Bulut sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlardaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanlar kurtarılarak, merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.