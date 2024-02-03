Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı 

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Bulut sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlardaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanlar kurtarılarak, merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.