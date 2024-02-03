- Asayiş

Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı 

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ESENYURT'ta 4 katlı binanın 1. Katında başlayan yangın üst katlara sıçradı. Yangın sırasında aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında mahsur kalan 12 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı  mask
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Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Hürriyet Mahallesi, Bulut sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlardaki dairelere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanlar kurtarılarak, merdiven aracıyla indirildi. Dumandan etkilenen 9 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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03 Şub 2024 - 05:16 DHA İstanbul- Asayiş

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