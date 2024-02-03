İki tramvay çarpıştı: vatman ve 2 yolcu yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar hattı, Topkapı-Pazartekke durakları arasında yaşandı. Topkapı istasyon bölgesinde duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada bir vatman ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tramvayların kaldırılması için çalışma başlatılırken, kaza aile ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Çapa-Cevizlibağ istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" denildi.