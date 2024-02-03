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Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor: İşte sıra sıra bankalardaki destek kredileri... Tek tek bakmayın!

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Ev sahibi olmak isteyenler tek tek araştırarak vakit kaybetmeyin! En düşük faizi hangi banka sunuyor? İşte banka banka taksit ve faiz oranları...

Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor: İşte sıra sıra bankalardaki destek kredileri... Tek tek bakmayın! mask
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Konut kredisi faiz oranlarındaki güncel değişiklikler, ev sahibi olmak isteyenlerin maliyet hesaplarını etkiliyor. 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 10 yıllık vadede farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarlarına göz atalım.

BANKA BANKA KREDİ TAKSİT VE FAİZ ORANLARI

Akbank:

Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL


İş Bankası:

Faiz oranı: Yüzde 3,07
Aylık taksit: 63.074 TL
Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL


ING Bank:

Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL


Garanti BBVA:


Faiz oranı: Yüzde 2,90
Aylık taksit: 59.940 TL
Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL


Vakıf Katılım:

Faiz oranı: Yüzde 2,96
Aylık taksit: 61.042 TL
Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL


Türkiye Finans:

Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL


Yapı Kredi:

Faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık taksit: 65.495 TL
Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL


Alternatif Bank:

Faiz oranı: Yüzde 3,22
Aylık taksit: 65.868 TL
Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL


DenizBank, Halkbank ve VakıfBank:

Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 76.683 TL
Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL (DenizBank), 9.224.539 TL (Halkbank), 9.222.979 TL (VakıfBank)


Anadolubank:


Faiz oranı: Yüzde 3,85
Aylık taksit: 77.836 TL
Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL


Ziraat Bankası:

Faiz oranı: Yüzde 3,89
Aylık taksit: 78.606 TL
Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL


Ziraat Katılım:

Faiz oranı: Yüzde 4,24
Aylık taksit: 85.385 TL
Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL

Kaynak: Haber MERKEZİ

# türkiye, yüzde, Denizbank, garanti

03 Şub 2024 - 05:09 - Ekonomi

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