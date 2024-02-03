Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor: İşte sıra sıra bankalardaki destek kredileri... Tek tek bakmayın!

Konut kredisi faiz oranlarındaki güncel değişiklikler, ev sahibi olmak isteyenlerin maliyet hesaplarını etkiliyor. 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 10 yıllık vadede farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarlarına göz atalım.
BANKA BANKA KREDİ TAKSİT VE FAİZ ORANLARI
Akbank:
Faiz oranı: Yüzde 2,80
Aylık taksit: 58.114 TL
Toplam geri ödeme: 6.993.001 TL
İş Bankası:
Faiz oranı: Yüzde 3,07
Aylık taksit: 63.074 TL
Toplam geri ödeme: 7.594.545 TL
ING Bank:
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.411.558 TL
Garanti BBVA:
Faiz oranı: Yüzde 2,90
Aylık taksit: 59.940 TL
Toplam geri ödeme: 7.217.398 TL
Vakıf Katılım:
Faiz oranı: Yüzde 2,96
Aylık taksit: 61.042 TL
Toplam geri ödeme: 7.342.104 TL
Türkiye Finans:
Faiz oranı: Yüzde 2,99
Aylık taksit: 61.595 TL
Toplam geri ödeme: 7.408.238 TL
Yapı Kredi:
Faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık taksit: 65.495 TL
Toplam geri ödeme: 7.877.992 TL
Alternatif Bank:
Faiz oranı: Yüzde 3,22
Aylık taksit: 65.868 TL
Toplam geri ödeme: 7.922.578 TL
DenizBank, Halkbank ve VakıfBank:
Faiz oranı: Yüzde 3,79
Aylık taksit: 76.683 TL
Toplam geri ödeme: 9.218.938 TL (DenizBank), 9.224.539 TL (Halkbank), 9.222.979 TL (VakıfBank)
Anadolubank:
Faiz oranı: Yüzde 3,85
Aylık taksit: 77.836 TL
Toplam geri ödeme: 9.352.865 TL
Ziraat Bankası:
Faiz oranı: Yüzde 3,89
Aylık taksit: 78.606 TL
Toplam geri ödeme: 9.450.155 TL
Ziraat Katılım:
Faiz oranı: Yüzde 4,24
Aylık taksit: 85.385 TL
Toplam geri ödeme: 10.261.780 TL
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.