03 Şub 2024 - 05:09 - Ekonomi

Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiriyor: İşte sıra sıra bankalardaki destek kredileri... Tek tek bakmayın!

Ev sahibi olmak isteyenler tek tek araştırarak vakit kaybetmeyin! En düşük faizi hangi banka sunuyor? İşte banka banka taksit ve faiz oranları...