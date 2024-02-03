- Ekonomi

Şunat ayıı güncel altın fiyatları: Yatırımcılar dikkat 2 bin TL'nin üstünü gördü! Tarihi seviyede

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Hem yatırımcıları hem de vatandaşları yakından ilgilendiren altın fiyatları merakla araştırılıyor. Her gün değişiklik gösteren altın fiyatları 2 bin lirayı geçti. Peki 2 Şubat altında ve dövizde durum ne? İşte detaylar…

Şunat ayıı güncel altın fiyatları: Yatırımcılar dikkat 2 bin TL'nin üstünü gördü! Tarihi seviyede mask
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altının güncel fiyatını araştırıyor.

ALTIN YENİ REKORA DOĞRU GİDİYOR

Altında hareketlilik devam ederken, 2 Şubat Cuma günü gram altın yükselişe devam ediyor. Bu kapsamda gram altının fiyatı 2012 TL olarak karşımıza çıkıyor. Çeyrek altın 3362 TL olarak kaydedildi. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği merakla araştırırken altının güne düşüşe başlaması kimisini sevindirirken altın almak isteyenleri üzdü. İşte 2 Şubat Cuma altın fiyatları…

2 ŞUBAT CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.012,68

Gram altın satış: 2.013,01

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.362,00

Çeyrek altın satış: 3.504,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.704,00

Yarım altın satış: 6.862,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.367,00

Tam altın satış: 13.683,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.783,00

Cumhuriyet altını satış: 13.793,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.799,00

Ata altın satış: 14.057,00

DOLAR VE EURO NE KADAR?


ABD Doları: 30,4508 (Alış) - 30,4571 (Satış)

EURO: 33,1524 (Alış) - 33,1681 (Satış)

STERLİN: 38,7041 (Alış) - 38,8982 (Satış)

1 DOLAR = 30,47 TL

Kaynak: Haber MERKEZİ

# günü, devam

03 Şub 2024 - 05:03 - Ekonomi

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