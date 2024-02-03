SPK 2 kişiye işlem yasağı uyguladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.
SPK bültenine göre Kurul, 2 kişiye 5 Şubat 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.