- Ekonomi

SPK 2 kişiye işlem yasağı uyguladı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.

SPK 2 kişiye işlem yasağı uyguladı mask
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.

SPK bültenine göre Kurul, 2 kişiye 5 Şubat 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Sosyal, Yer, turizm

03 Şub 2024 - 05:01 - Ekonomi

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