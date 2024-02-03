- Ekonomi

Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanması beklenen emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerde en düşük aylık, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayınlandı mask
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SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının, memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42'den yüzde 49'a yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması beklenen emekliye ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzalı ile bugün yayımlanan Resmi Gazete'de emekli aylığı ile ilgili düzenlemeler belli oldu. Buna göre 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.


Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"* MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7.500” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Yayımlanan kararlarda 5510 sayılı ilgili kanunda yapılan değişikliğin yanı sıra geçiçi madde eklemesi de yer aldı. Eklenen geçiçi maddede "2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır" ifadeleri yer aldı. Maddenin tamamı şöyle:


“GEÇİCİ MADDE 102- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır.

Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2024 yılı Ocak ayında bu maddede belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”

Kaynak: Haber MERKEZİ

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03 Şub 2024 - 04:55 - Ekonomi

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