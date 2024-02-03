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Şimşek Paşa virajında

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Trendyol Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Corendon Alanyaspor, kritik maçta yarın Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak

Şimşek Paşa virajında mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın İstanbul ekibi Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve son 10 maçında sadece 1 yenilgi alarak küme düşme hattından uzaklaşan turuncu yeşilli ekip, 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 32 puanla 7. basamakta bulunuyor. Ligde son olarak Pendikspor'u konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor, yenilmezlik serisini Kasımpaşa maçında devam ettirmeyi hedefliyor. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilli ekip, bugün yapılacak olan taktik idmanın ardından özel bir uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek. Kritik maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, üst üste iki deplasman maçına çıkacaklarını ve en az 4 puan hedeflediklerini söyledi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

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03 Şub 2024 - 04:36 - Spor

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