Şahin'in ziyaret turu devam ediyor

Şahin, dün de Alanya Kamyoncular Kooperatifi üyeleri ile buluştu. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Alanya’mızın yükünü taşıyan, ekmeğini yollarda kazanan Alanya Kamyoncular Kooperatifi üyeleri ile kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldik. Ulaşım sektöründe yaşadıkları sorunların yanında; Alanyamızın sorunları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, çözüm yollarımız hakkında bilgi verdik. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Kooperatif Başkanımız Mustafa Ünal ve yönetimi ile tüm kooperatif üyelerine teşekkür ederim.



Rabbim emekçi esnafımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ