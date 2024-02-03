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Yücel esnafla buluştu

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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, Cuma Pazarı'nda esnaf ziyaretleri yaptı.

Yücel esnafla buluştu mask
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Çalışmalarına ara vermeden devam eden Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
" Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü, Sayın MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız, Sayın Vekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal ve ilçe başkanlarımız ile birlikte Alanya Cuma Pazarı’nda esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizlere destek veren, sevgisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

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03 Şub 2024 - 04:29 - Siyaset

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