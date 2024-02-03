Yücel esnafla buluştu

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
" Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü, Sayın MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız, Sayın Vekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal ve ilçe başkanlarımız ile birlikte Alanya Cuma Pazarı’nda esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizlere destek veren, sevgisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.