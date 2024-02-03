Yücel esnafla buluştu

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Tütüncü, Sayın MYK Üyemiz Hüseyin Yıldız, Sayın Vekilimiz Dr. Tuba Vural Çokal ve ilçe başkanlarımız ile birlikte Alanya Cuma Pazarı’nda esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizlere destek veren, sevgisini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ