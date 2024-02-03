'İskelede sorunu ve çözümü biliyoruz'

GEÇTİĞİMİZ salı günü düzenlenen aday tanıtım toplantısında ‘Başlıyoruz, Başaracağız’ sloganıyla saha çalışmalarına hızlı bir giriş yapan CHP Adayı Özçelik, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Adayı Özçelik ve beraberindeki partililer, ilçenin en uğrak yerlerinden birisi olan Alanya Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar ve gezi tekneleri işletmecileriyle bir araya geldi. Ziyarette, Yatçılar ve Gezi Tekneleri Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Nusret Enser, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ve Liman Bölgesi Turist Taşıma Yat Turizm İşletmeleri Su Sporları Yapma ve Yaptırma Kooperatifi Başkanı Hilmi Çekin ile kooperatiflerin üyeleri yer aldı. Üç kooperatife üye toplam 132 teknenin olduğunun belirtildiği ziyarette üyeler Aday Özçelik’e sorunlarını anlattılar. Tekneciler, çevre düzenlemesi ve kötü görüntü sorunu, yıkılan rıhtımların yapılması, ruhsatsız çalışan tur teknelerinin çalışmasının engellenmesi, kira süresinin uzatılması ve bölgedeki trafik sorunu ile teknelerin pis su atıklarının boşaltılması konularındaki sorunlara değindiler. Üyeler, yağmur suları nedeniyle limana lağım aktığını, bu durumun balıkları yok ettiğine dikkati çektiler.



'NEFES ALDIRACAK TEMELLER ATACAĞIZ'



Üyelerin talep ve önerilerini dinleyen Özçelik, “Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapacağımız işlerle Alanya’ya nefes aldırmak. Alanya’ya nefes aldıracak işlerin temellerini atacağız. Yaklaşık 170 dönüm kullanım alanı olan deniz sahasında 3 ayrı kooperatif var. Kendi aralarında da bir takım sorunlar mevcut. Kooperatif üyeleri ekmeklerinin peşinde. Yakında işletme süresi bitecek ve tekrar ihaleye çıkacak. İhaleyi yine Su Ürünleri Kooperatifi’nin alacağı açık. Bu nedenle 3 kooperatif arasındaki problemleri çözmek gerekiyor. Bununla birlikte bu bölge düzenlemelerle daha cazip hale getirilmelidir. Su Ürünleri Kooperatifi tek başına bu düzenlemeyi yapamaz, buna gücü yetmez. Buranın sorumluları ile mahalli idareler işbirliği halinde olmalı. Bizim işimiz çözüm üretmek ve çözüm üretirken de sorunları yaşayan paydaşları bu sürece dahil etmektir. Görüyorum ki, burada 3 ayrı kooperatifin yöneticileri ve üyeleri bir araya gelerek tartışabiliyor. Bence çözüme büyük oranda yaklaşılmış. Gerisini de biz göreve başladığımızda el birliğiyle çözeceğiz” diye konuştu. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ